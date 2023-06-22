Байден пригласил Моди на осенний саммит АТЭС

Мероприятие пройдет в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в предстоящем осенью в Сан-Франциско (штат Калифорния) саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом говорится в совместном заявлении правительств США и Индии, которое было принято в четверг по итогам двусторонних переговоров на высшем уровне.

"Президент Байден пригласил Индию присутствовать на саммите АТЭС в Сан-Франциско в качестве гостя хозяев [встречи]", - отмечается в документе, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.

Моди находится в США с государственным визитом.