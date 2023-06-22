Президент США опустил руку только спустя 25-30 секунд

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден по ошибке приложил руку к сердцу во время исполнения гимна Индии. Гимн исполнялся в честь визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон.

Видео с церемонии приветствия у Белого дома распространил новостной портал Firstpost на своем YouTube-канале. Только спустя 25-30 секунд исполнения индийского гимна президент США опустил руку.

Моди прибыл 20 июня в США с государственным визитом. В ходе поездки он посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, после чего отправился в Вашингтон для встречи с Байденом и другими официальными лицами. Также запланировано выступление индийского лидера в Конгрессе США.