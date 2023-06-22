США и Индия урегулировали шесть споров в рамках ВТО

Нью-Дели также согласился отменить несколько торговых тарифов на американскую продукцию, которые были введены в ответ на действия Вашингтона, сообщили в пресс-службе Белого дома

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Вашингтон и Нью-Дели урегулировали шесть споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в четверг сообщила пресс-служба Белого дома.

"США и Индия сделали шаг к углублению двустороннего сотрудничества, укреплению наших экономических отношений, включая торговые связи. Лидеры [резидент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди] приветствуют урегулирование шести споров между двумя странами в рамках ВТО", - говорится в справке.

Новость о достижении Вашингтоном и Нью-Дели согласия подтвердила в четверг представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай. Как сообщила ее пресс-служба, Индия также согласилась отменить несколько торговых тарифов на американскую продукцию, которые были введены в ответ на действия Вашингтона.

"Сегодняшнее соглашение - кульминация интенсивного двустороннего взаимодействия, которое велось в течение двух последних лет <...>. В результате нашей работы американские сельскохозяйственные производители теперь вновь будут иметь доступ к важнейшему мировому рынку", - заявила Тай, чьи слова приводятся в заявлении.