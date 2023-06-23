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обновлено 22 июня, 21:53
Военная операция на Украине

Моди призвал все страны делать все возможное для прекращения кровопролития на Украине

Премьер-министр Индии отметил, что сейчас идет "эра диалога и дипломатии"

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Все государства должны делать все возможное, чтобы содействовать прекращению боевых действий на Украине. С таким заявлением выступил в четверг премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся с государственным визитом в США.

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"Я теперь говорю прямо и публично: это не эра войны. Это эра диалога и дипломатии. И мы все должны делать все, что можем, чтобы остановить кровопролитие и страдания людей", - сказал Моди, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

По словам индийского лидера, "за последние пару лет произошло глубоко разрушительное развитие событий - с украинским конфликтом война вернулась в Европу". "Это вызывает огромную боль в регионе. Поскольку это касается крупных держав, последствия являются серьезными. Особенно сильно затронуты страны глобального Юга", - убежден Моди.

"Глобальный порядок опирается на уважение принципов Устава ООН, мирное урегулирование споров и уважение суверенитета и территориальной целостности", - добавил премьер.

Слова о том, что "сейчас не эпоха войн", Моди произнес на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества 16 сентября 2022 года в Самарканде (Узбекистан). 

Теги:
УкраинаИндияРоссияВоенная операция на Украине
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