Сборка купленных Нью-Дели у Вашингтона беспилотников будет идти в Индии

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems создаст в Индии свое предприятие, говорится в заявлении правительств двух стран

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Сборка приобретенных Нью-Дели у Вашингтона ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) морской разведки MQ-9B SeaGuardian будет идти на территории Индии. Об этом говорится в совместном заявлении правительств США и Индии, которое было принято в четверг по итогам двусторонних переговоров на высшем уровне.

"Президент [США Джо] Байден и премьер-министр [Индии Нарендра] Моди приветствовали планы <...> закупки БПЛА MQ-9B HALE [High Altitude Long Endurance] компании General Atomics. Аппараты MQ-9B, сборка которых будет производиться в Индии, расширят разведывательный потенциал Вооруженных сил Индии <...>", - отмечается в документе, текст которого распространила пресс-служба Белого дома. В нем уточняется, что General Atomics Aeronautical Systems создаст свое предприятие в Индии.

Моди находится в США с государственным визитом.

Как отметили в среду представители американской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном этому визиту, Вашингтон и Нью-Дели договорились по авиадвигателям, беспилотникам и ремонту кораблей. Стороны согласовали совместное производство турбореактивных двигателей GE F414 на территории Индии, условились об "обслуживании и даже крупном ремонте [кораблей ВМС США] на индийских верфях" и о приобретении Нью-Дели у Вашингтона ударных БПЛА морской разведки MQ-9B.