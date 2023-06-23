Импичмент Байдена не будет рассматриваться по ускоренной процедуре в Палате представителей

Эту инициативу направят на рассмотрение в комитеты нижней палаты Конгресса

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Инициатива члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт (от штата Колорадо) по импичменту президента США Джо Байдена будет направлена на рассмотрение в комитеты нижней палаты законодательного органа, поскольку конгрессмены отказались рассматривать ее по ускоренной процедуре. Об этом в четверг сообщила газета Politico.

"Это должно пройти через юридический комитет или комитет по надзору [и подотчетности]. <...> Я думаю, большинство участников заседания думают так же", - приводит издание слова конгрессмена Дона Бэкона (от штата Небраска).

Отмечается, что Боберт тем не менее уверена в достижении своей главной цели - привлечь внимание общественности к "бездействию" Байдена и его "грубому пренебрежению" вопросами безопасности американской границы.

В конце мая о планах представить положения импичмента президента США также сообщила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия). Законодатель убеждена, что администрация нынешнего лидера "ставит Америку на последнее место и с 20 января 2021 года занимается систематическим разрушением страны". По ее мнению, Байден не способен выполнять обязанности президента США и представляет угрозу национальной безопасности.