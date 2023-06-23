Журналист Bild считает, что США могут усилить давление на Киев при неудачном наступлении

По мнению обозревателя, украинским военным не хватает средств ПВО и авиации

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. США могут усилить давление на Украину, если контрнаступление не увенчается успехом. Такое мнение выразил обозреватель германской газеты Bild в статье, опубликованной в четверг.

"Одна из ключевых проблем, которая становится очевидной в ходе украинского контрнаступления, заключается в том, что [ВСУ] не хватает средств противовоздушной обороны и авиации - то есть того, к чему так настоятельно призывал президент Украины Владимир Зеленский в последние месяцы", - отмечает обозреватель.

При этом автор выражает мнение, что еще не настал момент, когда можно однозначно утверждать, провалилось ли контрнаступление или нет. Украинцам удалось продвинуться вперед, "но большого прорыва не получается", добавляет он. По его мнению, защитные укрепления российской армии сейчас оснащены лучше, чем прошлой осенью.

"Страшный сценарий, который также обсуждается за закрытыми дверьми на Украине, выглядит следующим образом: если наступление не увенчается успехом при наличии западного вооружения, то может усилиться давление на Украину со стороны США, чтобы начать говорить о переговорах", - полагает автор статьи.