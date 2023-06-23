22 июня, 21:31

Байден и Моди выступили за свободу судоходства в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях

Стороны заявили о приверженности поддержанию "свободных, открытых, инклюзивных, мирных и процветающих регионов Индийского и Тихого океанов", говорится в совместном заявлении

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступают за свободу судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Об этом говорится в совместном заявлении правительств США и Индии, которое было принято в четверг по итогам двусторонних переговоров на высшем уровне.

Как указывается в документе, текст которого распространила пресс-служба Белого дома, стороны заявили о приверженности поддержанию "свободных, открытых, инклюзивных, мирных и процветающих регионов Индийского и Тихого океанов", подтвердив "уважение территориальной целостности и суверенитета, а также международного права". "Лидеры выражают обеспокоенность по поводу действий принудительного характера и растущей напряженности, выступают решительно против дестабилизирующих или односторонних действий, нацеленных на изменение статус-кво силой", - отмечается в коммюнике.

"Стороны подчеркнули важность соблюдения международного права, особенно отраженного в Конвенции ООН по морскому праву, сохранения свободы судоходства и воздухоплавания при урегулировании вызовов порядку на море, основанному на правилах, в том числе в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях", - говорится в документе.

Моди находится в США с государственным визитом. 

Теги:
СШАИндияМоди, НарендраБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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