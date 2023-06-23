ВМС США заключили соглашение о ремонте своих кораблей на верфях в Индии

Соглашение позволит кораблям ВМС Соединенных Штатов проходить обслуживание и ремонт на индийских верфях, что облегчит поддержание американских боевых операций на нескольких морских театрах, указали в Белом доме

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Военно-морские силы США заключили соглашение о ремонте своих кораблей в Индии и ведут работу над рядом других подобных договоренностей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"ВМС США заключили соглашение о капитальном ремонте судов с верфями Larsen & Toubro в Коттапули (Ченнаи) и завершают работу над соглашениями с Mazagon Dock Limited (Мумбаи) и Goa Shipyard (Гоа). Эти соглашения позволят кораблям ВМС США в ходе рейса проходить обслуживание и ремонт на индийских верфях, что облегчит экономически эффективное и экономящее время поддержание боевых операций США на нескольких морских театрах", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты и Индия также решили укрепить сотрудничество в области осведомленности о подводных областях, указывает Белый дом.