Нетаньяху заявил, что Израиль видит у своих границ оружие, которое Запад поставлял Украине

Премьер-министр Израиля отметил, что это одна из причин, по которой Тель-Авив воздерживается от поставки вооружений Киеву

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июня. /ТАСС/. Оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у границ Израиля, заявил в опубликованном в четверг интервью газете The Jerusalem Post израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, это одна из причин, по которой еврейское государство воздерживается от военной помощи Киеву, опасаясь, что израильское вооружение таким же образом попадет в руки Ирана.

Отвечая на вопрос о позиции его правительства в отношении ситуации вокруг Украины, Нетаньяху подчеркнул, что "Израиль находится в особом положении, отличающемся, скажем, от [положения] Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину". "Во-первых, у нас близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе над Сирией. И, я думаю, важно, чтобы мы сохранили свою свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на нашей северной границе", - сказал он.

"Во-вторых, - продолжил премьер, - мы также обеспокоены по поводу того, что любые системы [вооружений], которые мы дадим Украине, могут быть использованы против нас, поскольку они могут попасть в иранские руки и использоваться против нас. Кстати говоря, это не теоретическая возможность. Это на деле уже случилось с западными противотанковыми вооружениями, которые мы теперь находим у наших границ. Так что тут мы должны действовать очень осторожно".

С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла все запросы. Власти еврейского государства подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, в отношении Киева они ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения. В частности, Израиль обещал Украине помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о нападениях с воздуха.