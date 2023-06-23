AFP: Макрон обсудил с премьером Госсовета КНР климат, Украину и Тайвань

Президент Франции также упомянул ожидания Парижа в отношении доступа национальных компаний к китайскому рынку, сообщает агентство со ссылкой на источник

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Вопросы вклада КНР в борьбу с изменением климата, а также конфликт на Украине и ситуация вокруг Тайваня стали основными темами беседы, которую провели президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Госсовета КНР Ли Цян на полях парижского саммита по новому глобальному финансовому пакту. Об этом сообщило в четверг вечером Agence France-Presse с со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Эмманюэль Макрон воспользовался возможностью, чтобы напомнить о том, какое значение он придает сотрудничеству с Китаем в решении глобальных проблем, таких как борьба с изменением климата, сокращение биоразнообразия и отсутствие продовольственной безопасности", - сообщили в администрации французского лидера. Источник добавил, что в контексте этих вызовов "Китай несет особую ответственность с учетом вклада [страны] в мировую экономику".

Конфликт на Украине и ситуация вокруг Тайваня также были упомянуты среди тем разговора. Однако в Елисейском дворце не стали раскрывать подробности этих дискуссий. Отмечается, что Макрон также "напомнил об ожиданиях Франции в отношении доступа [национальных компаний] к китайскому рынку".

Ранее агентство Xinhua приводило выдержки беседы двух лидеров, согласно которым Макрон заявил о приверженности "политике одного Китая", очевидно, имея в виду ситуацию вокруг Тайваня. Также, по данным агентства, Макрон призвал Китай придерживаться результативной многосторонности, продвигать международную солидарность, совершенствовать глобальное управление и способствовать решению глобальных проблем.

Ли Цян со своей стороны заявил, что Франция и Китай, будучи членами Совета Безопасности ООН, "разделяют общую стратегическую перспективу". По его словам, Китай, Франция и Европа имеют свои сильные стороны и нуждаются в дальнейшем укреплении сотрудничества. Он добавил, что Китай готов продолжать "укреплять связи и наращивать координацию с Францией по международным вопросам, поддерживать позитивные инициативы друг друга, совместно справляться с глобальными вызовами и способствовать миру и стабильности во всем мире".