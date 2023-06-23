Telegraph: Лондон разочарован отказом Байдена утвердить Уоллеса на посту генсека НАТО

Такая ситуация плохо скажется на британо-американских отношениях, заявил источник газеты

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании осталось сильно разочаровано решением президента США Джо Байдена не поддерживать кандидатуру министра обороны королевства Бена Уоллеса в качестве нового генерального секретаря НАТО. Об этом в четверг вечером сообщила газета The Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

По их сведениям, амбициям Уоллеса не будет суждено сбыться из-за позиции главы Белого дома, заблокировавшего его утверждение на посту генсека НАТО. В Лондоне допускают, что такая ситуация может привести к ухудшению отношений между Великобританией и США. "Предполагалось, что мы их ближайший союзник. Но в итоге мы получаем это. Это плохо скажется на британо-американских отношениях", - сказал источник издания.

Согласно газете, Байден сперва склонялся к кандидатуре премьер-министра Дании Метте Фредериксен в качестве генсека альянса, однако она не смогла произвести впечатление на президента США во время своего визита в Вашингтон в начале июня. При этом считается, что американский лидер при обсуждении кандидатов на пост руководителя альянса прислушался к позиции Франции и ФРГ, настаивавших на том, чтобы новый генсек НАТО был представителем государства - члена Евросоюза.

Из-за возникших трудностей при согласовании кандидатуры преемника действующего руководителя альянса Йенса Столтенберга, полномочия которого истекают 30 сентября, страны НАТО могут в итоге остановиться на варианте с очередным продлением действия его мандата на год, добавила The Daily Telegraph. Пока неизвестно, согласится ли Столтенберг оставаться на своем нынешнем посту.

В британских политических кругах считают, что нежелание Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса посылает неправильный сигнал другим участникам военного блока. По мнению чиновников королевства, Великобритания является одной из немногих стран НАТО, которая выделяет более 2% ВВП на оборонные расходы, в связи с чем заслуживает право играть ведущую роль в альянсе.

Сам Уоллес в размещенном в среду интервью на сайте журнала The Economist заявил, что не рассчитывает сменить Столтенберга в качестве генсека НАТО - по крайней мере в ближайшее время. Он указал, что решение вопроса о преемнике нынешнего главы альянса пока откладывается.