Премьер Индии указал на угрозу конфронтации над Азиатско-Тихоокеанским регионом

Стабильность региона стала одним из центральных консенсусов американо-индийского партнерства, добавил находящийся с визитом в США Нарендра Моди

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Угроза конфронтации нависает в настоящее время над Азиатско-Тихоокеанским регионом. Такое мнение выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в четверг с речью перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса.

По оценке индийского лидера, "темные тучи <...> конфронтации бросают свою тень в регионах Индийского и Тихого океанов". "Стабильность региона превратилась в один из центральных консенсусов нашего [американо-индийского] партнерства. Мы разделяем видение свободных, открытых и инклюзивных регионов Индийского и Тихого океанов, соединенных безопасными морскими пространствами, определенных международным правом, свободных от [чьего-либо] доминирования и опирающихся на центральную роль Азии", - заявил Моди.

"Наше видение не преследует цели сдерживать [кого бы то ни было] <...>", - заверил глава индийского правительства.

В США он находится с государственным визитом, в рамках которого ранее в четверг провел переговоры с американским президентом Джо Байденом.