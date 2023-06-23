Глава МВД Аргентины намерен участвовать в президентских выборах

Об этом Эдуардо де Педро заявил в видеоролике на своей странице в Twitter

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Аргентины Эдуардо де Педро объявил в четверг о планах участвовать в президентских выборах.

"Я Вадо [псевдоним главы МВД - прим. ТАСС] де Педро, и я хочу стать президентом. Президентом для всех аргентинских семей", - сказал он в видеоролике, который был опубликован на его странице в Twitter.

Де Педро входит в близкий круг вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер. Она появляется на кадрах предвыборного ролика министра в отличие от действующего главы государства Альберто Фернандеса, который ранее уже объявил, что не будет баллотироваться на новый срок.

Ранее о желании участвовать в выборах заявил другой представитель проправительственной коалиции - посол Аргентины в Бразилии и бывший губернатор провинции Буэнос-Айрес Даниэль Сциоли. Если он подтвердит свое намерение, кандидат от правящего альянса будет определен по итогам национальных праймериз, которые пройдут 13 августа.

В рядах оппозиции о планах участия в выборах объявили мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета и экс-министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, входящие в коалицию "Вместе за перемены". Выборы главы государства пройдут 22 октября.