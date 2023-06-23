Байден и Моди выступили за денуклеаризацию Корейского полуострова

Стороны призвали КНДР участвовать в конструктивном диалоге

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступают за полную денуклеаризацию Корейского полуострова и осуждают пуски баллистических ракет КНДР. Об этом говорится в совместном заявлении правительств США и Индии, которое было принято в четверг по итогам двусторонних переговоров на высшем уровне.

"Лидеры осудили дестабилизирующие запуски баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республикой, которые нарушают действующие резолюции Совбеза ООН и представляют огромную угрозу международному миру и безопасности. Они подтвердили, что привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова, и призвали КНДР выполнять свои обязательства по этим резолюциям и участвовать в конструктивном диалоге", - говорится в заявлении.

Моди находится в США с государственным визитом.