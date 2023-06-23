США и Индия согласовали дорожную карту по сотрудничеству в ВПК

Документ содержит направления деятельности для оборонной промышленности и делает возможным совместное производство передовых систем вооружений, уточнили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Вашингтон и Нью-Дели согласовали дорожную карту по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Белого дома.

"США и Индия согласовали дорожную карту [по сотрудничеству] в сфере оборонной промышленности, которая содержит направления деятельности для оборонной промышленности и делает возможным совместное производство передовых систем вооружений, а также проведение совместных исследований, испытаний и создание прототипов технологий, которые определят будущее военной мощи", - говорится в справке Белого дома, распространенной по итогам двусторонних переговоров на высшем уровне двух стран.

Отмечается, что страны начали переговоры о заключении соглашения о взаимных оборонных закупках и соглашения о безопасности поставок, которые "позволят поставлять оборонные товары в случае непредвиденных нарушений цепочек поставок". Администрация американского лидера указывает, что страны также предприняли шаги "для углубления обмена критически важной информацией" и сотрудничества в подводной сфере.