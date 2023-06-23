США поддержали предоставление Индии статуса постоянного члена в реформированном СБ ООН

Вашингтон и Нью-Дели подчеркнули необходимость укрепления многосторонней системы, чтобы она могла лучше отражать современные реалии, говорится в двустороннем заявлении

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден поддерживает предоставление Индии статуса постоянного члена в реформированном Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в совместном заявлении правительств США и Индии, которое было принято в четверг по итогам переговоров Байдена и индийского премьер-министра Нарендры Моди.

"США и Индия подтвердили свою решимость противостоять любым попыткам в одностороннем порядке подорвать многостороннюю систему. Лидеры подчеркнули необходимость укрепления и реформирования многосторонней системы, чтобы она могла лучше отражать современные реалии. В этом контексте обе стороны сохраняют приверженность всеобъемлющей программе реформирования ООН в том числе путем расширения категорий постоянных и непостоянных членов СБ ООН", - отмечается в документе.

Как подчеркивается в заявлении, американские власти считают, что "глобальное управление [в рамках Совбеза ООН] должно быть более инклюзивным и представительным". В связи с этим "президент Байден подтвердил поддержку США в отношении предоставления Индии статуса постоянного члена в реформированном СБ ООН".

В документе также отмечается, что саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония; Quad) "пройдет в Индии в 2024 году и станет еще одной возможностью для продолжения диалога и укрепления сотрудничества". Моди находится в США с государственным визитом.

В середине июня газета The Washington Post сообщила со ссылкой на свои источники, что администрация Соединенных Штатов предлагает включить в СБ ООН дополнительно шесть постоянных членов, которые не будут обладать правом вето. По данным издания, Байден намерен путем реорганизации расширить влияние развивающихся стран во всемирной организации.

В настоящий момент в Совет Безопасности ООН входят пять постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. 10 участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия особо отмечает Индию и Бразилию в качестве достойных кандидатов на постоянное членство в Совете Безопасности ООН при обязательной представленности Африки.