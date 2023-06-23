Моди высказался за многосторонние действия и формирование нового миропорядка

Премьер-министр Индии также призвал сделать Африканский союз полноценным членом Группы двадцати

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Индия считает необходимым формирование нового мирового порядка и призывает делать ставку на многосторонние действия в международных делах. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в четверг с речью перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

"Мы должны оживить принцип опоры на многосторонние действия и реформировать многосторонние институты, наделив их более значительными ресурсами, обеспечив больше представительности и распространив это на все наши глобальные институты управления, особенно Объединенные Нации", - сказал индийский лидер. В связи с этим он призвал работать над "новым мировым порядком, который основывается на международном праве". При этом Моди выразил мнение, что Нью-Дели и Вашингтон будут находиться в числе самых активных сторонников таких усилий "в качестве партнеров".

"Наделение Глобального Юга правом голоса - это путь вперед. Поэтому я твердо считаю, что Африканскому союзу надо предоставить полноценное членство в Группе двадцати", - отметил также глава правительства Индии, находящийся в США с государственным визитом, в рамках которого он ранее провел переговоры с американским президентом Джо Байденом.

"Сегодня мы наблюдаем новый рассвет наших [индийско-американских] отношений, который определит судьбу не только наших двух стран, но и [всего] мира", - полагает Моди. Он подтвердил, что имеет в виду в том числе военно-техническое сотрудничество Вашингтона и Нью-Дели. "Мы были незнакомцами в военном сотрудничестве при наступлении нового века. Теперь Соединенные Штаты стали одним из самых наших важных партнеров в сфере обороны", - подчеркнул премьер.

Кроме того, он пообещал, что вскоре Индия станет третьей по размеру экономикой мира. "Когда я впервые посетил США в качестве премьер-министра [в 2014 году], Индия была 10-й по размеру экономикой мира. Сегодня она является пятой. И вскоре Индия станет третьей экономикой. Мы увеличиваем не только размер [экономики], но и темпы [ее] роста. Когда растет Индия, растет весь мир", - провозгласил Моди.