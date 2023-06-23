Разведка США считает, что КНДР будет обращаться к ядерному арсеналу как к мере принуждения

Однако в ведомстве полагают, что Северная Корея не будет использовать ядерное оружие, пока Ким Чен Ын "не сочтет, что его режим под угрозой"

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Национальная разведка США считает, что КНДР будет пользоваться тем, что она обладает ядерным оружием, чтобы оказывать политическое давление и сдерживать ответные меры США и Южной Кореи, однако применение такого вида оружия маловероятно. Эта оценка содержится в опубликованной в четверг рассекреченной части доклада ведомства.

"Северная Корея, вероятнее всего, продолжит использовать свой ядерный статус для проведения "дипломатии принуждения" и почти наверняка будет рассматривать все более опасные инструменты принуждения по мере того, как качественно и количественно будет расти ее арсенал ядерных и баллистических ракет", - говорится в докладе. "Он [лидер КНДР Ким Чен Ы] может идти на большие угрозы с применением обычных вооружений, полагая, что ядерное оружие удержит США или Южную Корею от мощного ответа", - считают сотрудники американской разведки.

При этом ведомство отмечает, что Ким Чен Ын "едва ли применит ядерное оружие до тех пор, пока не сочтет, что его режим под угрозой и что он не сможет достичь своих стратегических целей, используя обычное или химическое оружие".

Нацразведка США считает, что такое положение дел на Корейском полуострове будет актуально до 2030 года.