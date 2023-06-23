Nikkei: представители США, Японии, Индии, Китая планируют провести консультации по Украине

Встреча должна пройти в Копенгагене, уточняет газета

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Представители США, Японии, Индии, Китая и Украины намерены в ближайшее время провести консультации в широком формате по украинской проблематике, пригласив на них несколько других стран, которые не присоединялись к антироссийским санкциям. Об этом сообщила в пятницу газета Nikkei со ссылкой на японские правительственные источники.

Отмечается, что встреча должна пройти в Копенгагене. Точные сроки ее проведения не указываются. Среди участников консультаций - секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Сейчас обсуждается возможность приглашения на встречу представителей Саудовской Аравии, ЮАР, Бразилии и Турции. Ожидается, что стороны обсудят пути прекращения конфликта на Украине, а также возможности взаимодействия со странами, сохраняющими нейтралитет в нынешней ситуации.

Развитие отношений с Глобальным Югом является одним из приоритетов в рамках японского председательства в Группе семи (G7). Одна из причин такого стремления заключается в попытках усилить давление на Россию и противодействовать Китаю. В частности, на саммит "семерки", который прошел в мае в Хиросиме, помимо основных партнеров США - Австралии и Южной Кореи - были приглашены лидеры Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов.