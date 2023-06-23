Блинкен обсудил с Гутерришем продление черноморской зерновой инициативы

Госсекретарь США и генсек ООН согласились с тем, что приостановка инициативы окажет негативное влияние на импортеров продовольствия, сообщили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили ситуацию вокруг продления черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем ООН заявления России о том, что она не намерена продлевать черноморскую зерновую инициативу после 17 июля. Госсекретарь Блинкен и генеральный секретарь Гутерриш согласились с тем, что инициатива имеет важное значение для мировой продовольственной безопасности и что ее приостановка окажет негативное влияние на импортеров продовольствия, особенно в развивающихся странах", - говорится в заявлении.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. С 18 мая зерновая сделка была продлена еще на два месяца, до 17 июля.

Турция прилагает усилия, чтобы договориться с участниками зерновой сделки о ее продлении после этого срока. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил на минувшей неделе, что сделка не будет продлена, если не заработает российский пакет стамбульских договоренностей. Министр отметил, что до сих пор сделка реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия.