Глава МИД Канады считает, что конфликт на Украине разрешится за столом переговоров

При этом Мелани Жоли отметила, что Оттава поддерживает контрнаступление Киева

ОТТАВА, 23 июня. /ТАСС/. Конфликт на Украине со временем будет разрешен путем диалога, но пока Киеву необходимо проводить контрнаступление, чтобы усилить свои позиции за столом переговоров. Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли в интервью телеканалу CTV, фрагменты которого были показаны в четверг.

"В какой-то момент война разрешится за столом переговоров, как это происходит на любой войне, - сказала она. - Мы должны быть уверены, что у Украины сильные позиции за столом переговоров, <...> поэтому мы поддерживаем контрнаступление [киевского режима]".

Жоли также отметила, что необходимо предоставить Киеву "долгосрочные гарантии безопасности", чтобы в будущем Украина могла избежать военного конфликта с РФ.

Полностью интервью с Жоли выйдет в эфир в воскресенье.