Американский колумнист считает, что передача Украине F-16 грозит ядерной войной

Экс-помощник министра финансов Пол Крейг Робертс добавил, что из-за "безумия Вашингтона" у границ России появилась НАТО, а на бывших советских территориях произошли государственные перевороты

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Передача Украине американских истребителей-бомбардировщиков F-16 приближает мир к ядерной войне и грозит уничтожением цивилизации. Такую точку зрения изложил американский колумнист, а в прошлом помощник министра финансов при президенте США Рональде Рейгане (1981-1989) Пол Крейг Робертс в статье, опубликованной в четверг на его сайте.

"Последние события все больше приближают нас к применению ядерных вооружений", - отметил Робертс, подчеркнув, что F-16, которые планируется поставить Украине, могут нести тактическое ядерное оружие. По словам автора, "эта провокация ведет к значительному увеличению масштаба боевых действий".

Робертс отметил, что во второй половине XX-го века между США и СССР было заключено несколько договоров в сфере контроля над вооружениями, но "сегодня от этих достижений, призванных снизить напряженность и вероятность ядерной войны, ничего не осталось". "Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны привело к появлению НАТО у границ России, государственным переворотам на бывших советских территориях и использованию их против России, как в случае с Украиной", - продолжил Робертс.

"Не удовлетворившись превращением России во врага, Вашингтон сделал то же самое в отношении Китая и Ирана", - отметил колумнист. "Это безумие. Это может закончиться лишь уничтожением цивилизации", - констатировал он.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут Киеву самолеты F-16.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 16 июня президент РФ Владимир Путин заверил, что F-16 в случае их появления у украинских вооруженных сил "будут гореть" так же, как немецкие танки Leopard. При этом президент подчеркнул, что, если поставляемые Киеву истребители будут располагаться на авиабазах за пределами Украины, но будут использоваться в боевых действиях, российская сторона должна будет посмотреть на то, как и где поражать эти средства.