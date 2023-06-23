Китай выразил готовность углублять сотрудничество с Францией в новых областях

Премьер Госсовета КНР Ли Цян подчеркнул, что Пекин также готов совместно с Парижем решать глобальные вызовы и содействовать миру

ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Китай готов развивать сотрудничество с Францией в таких новых областях, как охрана окружающей среды, цифровая экономика и искусственный интеллект. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, прошедшей накануне в Париже.

"Китаю и Франции следует и далее укреплять сотрудничество, углубляя его в таких традиционных областях, как ядерная энергетика и аэрокосмическая промышленность. Двум странам также следует использовать потенциал сотрудничества в таких новых сферах, как охрана окружающей среды, цифровая экономика, искусственный интеллект и передовое производство", - приводит слова премьера Госсовета КНР агентство Xinhua.

Ли Цян также подчеркнул, что "Китай готов продолжать укреплять связи и координацию с Францией в международных делах, поддерживая полезные инициативы друг друга, совместно решая глобальные вызовы и содействуя миру и стабильности во всем мире".

Встреча состоялась на полях парижского саммита по новому глобальному финансовому пакту, который проходит 22-23 июня. Ключевой темой этого мероприятия стала разработка нового финансового документа, который призван помочь развивающимся странам в борьбе с изменениями климата и в преодолении бедности.