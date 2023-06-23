Китай заявил об отсутствии фундаментального конфликта интересов между ним и Евросоюзом

Премьер Госсовета КНР Ли Цян выразил надежду, что ЕС будет объективно и рационально смотреть на сотрудничество с Пекином

ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Китай и Европейский союз не соперничают в какой-либо сфере из-за сильно пересекающихся интересов. Об этом в четверг заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Париже.

"Между Китаем и ЕС нет фундаментального конфликта интересов, обе стороны извлекли выгоду от развития друг друга", - цитирует Ли Цяна в пятницу агентство Синьхуа.

По его словам, КНР и ЕС придерживаются стратегической автономии и принципов многосторонности в международных отношениях. Китай и Евросоюз имеют широкий консенсус по глобальным вопросам, таким как, например, решение проблемы изменения климата, добавил Ли Цян.

"Китай и ЕС должны укреплять взаимное доверие и развеивать опасения [друг друга] путем успешного сотрудничества", - отметил Ли Цян.

Он указал Мишелю, что развитие Китая приносит миру новые возможности и стабильность, а не риски и нарушение глобальных цепочек производства и поставок. Премьер Госсовета также выразил надежду, что ЕС будет объективно и рационально смотреть на сотрудничество с Китаем. Стороны также обменялись мнениями по украинскому кризису, проинформировало Xinhua.

Ли Цян совершает свое первое зарубежное турне в качестве главы правительства КНР. Премьер Госсовета уже посетил Германию и сейчас находится с визитом во Франции.