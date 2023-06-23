Япония считает, что сотрудничество Индии и США играет важную роль в содействии миру

Генсек кабмина Хирокадзу Мацуно также отметил, что Токио продолжит работать с Нью-Дели и Вашингтоном в различных областях

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что взаимодействие Индии и США играет важную роль в мировом сообществе для содействия миру и процветанию. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, комментируя визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в США.

"США и Индия играют жизненно важную роль в содействии миру и процветанию в международном сообществе, и мы будем продолжать сотрудничество с обеими странами в самых разных областях, как в двусторонних форматах, так и в рамках таких инициатив, как Четырехсторонний диалог по безопасности Quad (Австралия, Индия, США и Япония - прим. ТАСС)", - сказал он.

Моди прибыл в США 20 июня с государственным визитом. В ходе поездки он посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, после чего отправился в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и другими официальными лицами. В ходе переговоров лидеры государств обсудили ситуацию вокруг Украины, а также договорились углублять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, производства полупроводников, космических технологий, телекоммуникаций. Моди также выступил в Конгрессе США.