Президенты шести стран Латинской Америки попросили Байдена помочь Аргентине с МВФ

По их мнению, переживающей экономический кризис Аргентине необходимо помочь восстановить рост и увеличить экспорт, чтобы государство было в состоянии выплачивать долг

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июня. /ТАСС/. Президенты Боливии, Бразилии, Колумбии, Мексики, Парагвая и Чили попросили своего американского коллегу Джо Байдена помочь Аргентине в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) об урегулировании долга. Их письмо опубликовало в четверг аргентинское министерство иностранных дел в Twitter.

"Мы просим вас поддержать Аргентину в переговорах, которые она ведет с этой организацией. Общие для стран Америки принципы, касающиеся демократии, прав человека и социальной инклюзивности, должны подвести нас к поиску быстрого и эффективного решения для Аргентины", - говорится в письме, которое подписали Луис Арсе (Боливия), Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилия), Густаво Петро (Колумбия), Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Мексика), Марио Абдо Бенитес (Парагвай) и Габриэль Борич (Чили).

По их мнению, переживающей экономический кризис Аргентине необходимо помочь восстановить рост и увеличить экспорт, чтобы страна была в состоянии выплачивать долг. "Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных решений, таких же чрезвычайных как чрезмерное налоговое бремя, которое появилось из-за кредита МВФ и стало одной из главных причин сложившейся ситуации", - говорится в письме. Как считают лидеры латиноамериканских стран, положение Аргентины также усугубили последствия пандемии, конфликта на Украине и засухи.

В конце января прошлого года президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о достижении соглашения с МВФ о рефинансировании задолженности в $44 млрд. В апреле этого года министр экономики страны Серхио Масса сообщил, что собирается обсудить с фондом изменение одобренной для Аргентины экономической программы в условиях резкого ослабления песо.

Кредит был выдан стране по просьбе Маурисио Макри, который в мае 2018 года, будучи главой государства, обратился к МВФ за помощью на фоне резкого падения курса национальной валюты. Действующее правительство называло этот долг преступным и несоразмерным возможностям страны.