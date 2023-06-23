Эксперт заявил, что визит Блинкена в Пекин не привел к стабилизации отношений США и КНР

Старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Цунэо Ватанабэ пояснил, что до сих пор не восстановлены каналы связи между военными двух стран

ТОКИО, 23 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Недавний визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Пекин не привел к полной стабилизации двусторонних отношений, поскольку по-прежнему не восстановлены каналы связи между военным командованием двух стран для предотвращения возможных кризисов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в пятницу один из наиболее известных в Японии внешнеполитических комментаторов Цунэо Ватанабэ, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы - ведущего в стране исследовательского и благотворительного фонда.

"Госсекретарь Блинкен в ходе визита в Пекин не добился восстановления каналов связи между военными двух стран. В этом смысле отношения между США и Китаем по-прежнему не находятся в нормальном состоянии. Например, у России и США такие каналы связи по военной линии имеются", - отметил он.

"Как мне кажется, в США не считают, что с Китаем можно вернуться к существовавшим когда-то очень хорошим двусторонним отношениям. В Вашингтоне их рассматривают сейчас как нечто похожее на отношения с СССР в годы холодной войны. Однако даже в то время у США с Советским Союзом были стабильные каналы контактов по военной линии для предотвращения, например, случайных столкновений. Построение такого же механизма стало сейчас, как мне кажется, важной целью Вашингтона на китайском направлении его политики, чтобы дальнейшее ухудшение отношений не смогло привести к геополитическому кризису", - продолжил Ватанабэ.

"Однако Пекину, - считает эксперт, - такой вариант не подходит. Он не хочет создавать механизм предотвращения инцидентов, который позволит США более безопасно предпринимать новые, еще более сложные действия в отношении Китая. Пекин не намерен на это идти. Таким образом, как мне кажется, между двумя странами пока не установились отношения, позволяющие уходить от кризисных ситуаций".

Возможная встреча Си Цзиньпина и Байдена

"С другой стороны, - отметил собеседник ТАСС, - США не хотят ухудшения экономических связей с Китаем, которые в целом находятся в очень хорошем состоянии, объем двусторонней торговли растет. Такую же позицию, как мне кажется, занимает и Пекин. Китай после отмены жесткого режима нулевой терпимости к коронавирусу восстанавливает сейчас свою экономику, однако этот процесс пока идет слабо. С этой точки зрения отношения с США очень важны для Пекина, он бы не хотел их кардинального охлаждения".

Эксперт в связи с этим предлагает следить за перспективами проведения личной встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. По его мнению, она может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре в Соединенных Штатах или во время саммита Группы двадцати в Нью-Дели в начале сентября. "Думаю, что в Вашингтоне и Пекине сейчас размышляют над этими вариантами", - сказал собеседник ТАСС.

Визит Блинкена в Пекин состоялся 18-19 июня. Госсекретарь США провел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, членом Политбюро Ван И, также состоялась его встреча с Си Цзиньпином.