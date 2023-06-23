23 июня, 04:59
Военная операция на Украине

СМИ: конфликт на Украине выявил слабость военной промышленности Запада

Журналист Небойша Малич добавил, что западные производители оружия в основном продают свои запасы

ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Военный конфликт на Украине продемонстрировал слабость промышленных мощностей западных стран. Такое мнение выразил журналист Небойша Малич в статье, опубликованной в четверг для китайской газеты Global Times.

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"Боевые действия на Украине выявили огромную слабость современного Запада: отсутствие промышленности. Конечно, производители оружия, такие как Lockheed Martin и Raytheon, в настоящее время очень разбогатели на войне, но в основном за счет опустошения своих запасов", - пишет автор.

По его словам, крайне сложно заставить экономики Запада, которые идут по пути деиндустриализации в надежде переключиться на "зеленую энергетику", производить новое оружие, боеприпасы и оборудование.

Малич отметил, что летом страны НАТО хотели продемонстрировать лучшие на Западе танки и другую бронетехнику в молниеносном контрнаступлении Украины против России, но в их планы "потом вмешалась реальность". "Великое летнее контрнаступление" Киева пока что напоминает сафари на больших кошек", - пишет автор с отсылкой на уничтожение танков ВСУ Leopard.

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на экономической конференции "День германской промышленности" в Берлине, заявил, что склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены и должны быть восстановлены в кратчайшие сроки. 

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