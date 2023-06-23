Япония не согласилась с Байденом в том, что он побудил Токио повысить оборонные расходы

Президент США ранее заявил, что политика Японии по увеличению расходов на оборону была результатом его усилий

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Правительство Японии не согласно со словами президента США Джо Байдена о том, что он якобы оказал влияние на Токио при принятии решения о повышении оборонных расходов. Как заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, это была инициатива исключительно японской стороны.

"Истинный смысл заявления президента Байдена неясен. Мы изложили американской стороне тот факт, что увеличение расходов на оборону Японии было основано на собственном решении Японии и что наша позиция заключается в том, что такой комментарий вводит в заблуждение", - сказал он. По словам Мацуно, американская сторона согласилась с предоставленными объяснениями.

Президент США в своем выступлении 20 июня заявил, что политика Японии по увеличению расходов на оборону была результатом его собственных усилий и что ему удалось убедить в этом премьер-министра страны Фумио Кисиду.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию национальной безопасности. В частности, в ней указано на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП, то есть по образцу НАТО. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет Type 12, закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.