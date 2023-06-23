В Индии назвали вопросом будущего соглашение о свободной торговле с США

Премьер страны Нарендра Моди выразил заинтересованность в восстановлении торговых льгот для индийских компаний и в повышении торгового статуса Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июня. /ТАСС/. Индия и США продолжат контакты по возможной проработке соглашения о свободной торговле, но это остается вопросом будущего. Об этом в пятницу заявил замглавы индийского МИД Винай Кватра.

"Соглашения о свободной торговле по своей сути очень объемны, они требуют переговоров. Обсуждения [на встрече лидеров США и Индии Джо Байдена и Нарендры Моди] в этом отношении касались того, как расширить двустороннюю торговлю, какие шаги могут быть предприняты для увеличения притока взаимных инвестиций. Перспективы соглашения о свободной торговле являются вопросом будущего, и мы посмотрим, как мы можем добиться здесь прогресса", - заявил Кватра на брифинге, посвященном визиту Моди в США.

В совместном заявлении США и Индии по итогам встречи лидеров двух стран отмечалось, что Моди выразил заинтересованность в восстановлении торговых льгот для индийских компаний, которые были отменены при бывшем американском президенте Дональде Трампе, а также в повышении торгового статуса страны.

"Восстановление льгот по генеральной системе преференций [GSP] имеет для нас большое значение. Мы регулярно поднимаем этот вопрос с ответственными ведомствами в США, чтобы привилегии по GSP были восстановлены. Мы считаем, что те отрасли промышленности, которые наиболее выигрывают от GSP, вносят важный вклад в обе экономики. Мы продолжим регулярно и активно поднимать этот вопрос с США, чтобы эти привилегии были восстановлены", - заявил Кватра.