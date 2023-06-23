Эксперт: визит Блинкена в Пекин говорит о неудаче жесткого курса США по отношению к Китаю

Глава центра китайских исследований в южнокорейском институте Седжон Чон Чжэ Хын считает, что это связано в том числе с расширением стратегического сотрудничества России и КНР в сферах безопасности и экономики

СЕУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай продемонстрировал, что жесткий внешнеполитический курс Вашингтона по отношению к Пекину провалился. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил глава центра китайских исследований в южнокорейском институте Седжон Чон Чжэ Хын.

"Нынешний визит госсекретаря США в Китай в конечном счете показывает, что США столкнулись с различными проблемами, и означает, что жесткий курс администрации [американского президента] Джо Байдена по отношению к Пекину провалился", - указал эксперт. Среди факторов, которые заставили Вашингтон пересмотреть подход, он назвал расширение стратегического сотрудничества России и Китая в сферах безопасности и экономики, антиамериканские настроения в странах Глобального Юга и дедолларизацию.

Кроме того, свою роль, по его мнению, сыграли "кризис в политической и экономической системе США, тупиковая ситуация на Украине", а также подготовка Байдена к следующим выборам. Чон Чжэ Хын добавил, что перспективы отношений США и КНР зависят от того, будет ли Вашингтон выполнять договоренности, достигнутые в ходе визита. "Если слова и действия США будут отличаться, то высока вероятность, что отношения станут только хуже", - сказал аналитик.

Чон Чжэ Хын также прокомментировал поездку помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка в Сеул. Американский дипломат прибыл в южнокорейскую столицу в среду, чтобы проинформировать власти Республики Корея о результатах переговоров госсекретаря США в Китае. Его визит был призван "заранее исключить возможность того, что Республика Корея попытается обособиться" от трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности между Вашингтоном, Сеулом и Токио, считает эксперт.

По словам исследователя, Критенбринк был отправлен в Сеул, чтобы "превентивно заблокировать возможность корректировок во внешней политике" Южной Кореи на фоне "стремительного ухудшения" ее отношений с КНР в связи со скандалом вокруг высказываний китайского посла.

8 июня посол КНР в Сеуле Син Хаймин заявил, что "те, кто рассчитывает на поражение Китая, впоследствии обязательно пожалеют" об этом. Визит Блинкена в Пекин состоялся 18-19 июня. Байден 20 июня на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором".