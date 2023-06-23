23 июня, 05:56
Санкции в отношении России

В Чехии задержали бизнесмена по обвинению в попытке обойти антироссийские санкции

По данным полиции, предприниматель намеревался поставить в Россию автомобили класса "люкс", что запрещено санкциями ЕС

ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. Полиция Чехии задержала предпринимателя, которого обвинила в попытке обойти действующие антироссийские санкции. Это первый подобный случай в республике после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил в ночь на пятницу информационный портал denikn.cz.

Бизнесмен, по данным полиции, намеревался поставить в Россию автомобили класса "люкс", что запрещено санкциями Евросоюза. Ему грозит до трех лет заключения или наложение штрафа.

Поставлять в Россию относящиеся к предметам роскоши автомобили обвиняемый планировал через Белоруссию. Национальный центр борьбы с организованной преступностью, на который возложены обязанности выявления случаев нарушения санкций, предотвратил, как отметил портал, реализацию этих планов на начальном этапе. 

Теги:
ЧехияРоссияСанкции в отношении России
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