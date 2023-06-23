Республика Корея заблокировала на своей территории три YouTube-канала о жизни в КНДР

В южнокорейской разведке считают такую деятельность на онлайн платформах частью мер Пхеньяна по ведению "психологической войны"

СЕУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Республики Корея ограничили на своей территории доступ к трем YouTube-каналам о повседневной жизни в КНДР, которые, по утверждению южнокорейской разведки, являются частью мер Пхеньяна по ведению "психологической войны". Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

Как поясняет агентство, Национальная разведывательная служба обратилась к Комиссии по стандартам в сфере коммуникаций Республики Корея с просьбой заблокировать три канала на этом видеохостинге. "Северная Корея ведет такие каналы на YouTube в рамках психологической войны против Республики Корея. Реагировать на подобные кампании Севера - наша работа", - сказал сотрудник разведки.

Речь идет о каналах Sally Parks SongA Channel, Olivia Natasha-YuMi Space DPRK daily, а также New DPRK. Авторами этих каналов выступают молодые девушки и школьница, которые рассказывают о повседневной жизни в КНДР. В описании канала Sally Parks SongA Channel говорится, что его автор - 11-летняя школьница из Пхеньяна. Yonhap отмечает, что власти КНДР якобы в целях "пропаганды" используют и другие платформы, в том числе Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и Twitter.