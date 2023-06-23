Малайзия решила подать в суд на Facebook за распространение нежелательного контента

Речь идет о вопросах расы, королевской власти и религии

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Власти Малайзии намерены подать в суд на Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) за нежелание удалять неприемлемый контент, в частности мошенническую рекламу. Об этом в пятницу сообщила Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа.

Нежелательный контент в Facebook, по данным малайзийского регулятора, затрагивает вопросы расы, королевской власти, религии. Facebook, считает комиссия, также "распространяет клевету, рекламирует азартные игры и полон мошенников, выдающих себя за других людей".

"Несмотря на неоднократные запросы, компания Meta не сделала достаточных шагов по удалению подобного контента на платформе Facebook, - подчеркивает регулятор. - У комиссии нет иного выбора, кроме как выступить с судебным иском против Meta в качестве меры по обеспечению безопасности людей в цифровой сфере".

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.