Нигер сменил гимн, исключив строку о благодарности Франции за свою свободу

В гимне появился куплет, посвященный антиколониальной борьбе

ПРЕТОРИЯ, 23 июня. /ТАСС/. Парламент Нигера утвердил новый гимн страны, который сменил предыдущий, написанный в 1961 году французским композитором и воспринимавшийся многими как благодарность Франции за достижение африканской страной независимости. Об этом сообщила в пятницу южноафриканская телерадиокорпорация SABC.

Новый гимн получил название "Во имя Отечества" и содержит куплет, посвященный антиколониальной борьбе, отмечает SABC. В предыдущем гимне, написанном композитором Морисом Альбером Тирье, были следующие строки - "будем гордиться и благодарить за нашу новую свободу". Многие считали, что благодарность обращена к бывшей колониальной державе Франции.

Власти Нигера создали в 2019 году комитет по созданию нового гимна страны, в который вошли композиторы, писатели и представители общественности. Сейчас эта работа завершена.

Нигер завоевал независимость в августе 1960 года.