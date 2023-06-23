На Украине заработал единый реестр оружия, облегчающий получение разрешений на его ношение

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Единый реестр оружия, куда будет вноситься все оружие, которое есть на территории страны, и облегчающий получение разрешений на его ношение заработал на Украине. Об этом сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.

"Единственный реестр оружия с сегодняшнего дня полностью функционирует", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Клименко, главное преимущество этого проекта заключается в том, что граждане смогут легко получать информацию о зарегистрированном оружии. "Кроме того, благодаря цифровизации услуг в области обращения с оружием упростят порядок получения разрешений", - добавил он.

Полиция Украины с февраля 2022 года возбудила 10 627 уголовных дел о незаконном обращении с оружием. Клименко отмечал, что в настоящий момент на руках у населения Украины находится около 1,2 млн единиц только зарегистрированного оружия, при этом количество незарегистрированного оружия может доходить до 3 млн единиц.

Власти Украины в феврале прошлого года начали раздавать оружие всем желающим. Президент страны Владимир Зеленский 4 марта 2022 года подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". 15 марта того же года в МВД сообщали, что населению выдали "десятки тысяч автоматов". При этом украинские СМИ писали, что в городах страны действовали банды вооруженных грабителей. Власти в некоторых регионах в начале этого года призвали жителей сдать оружие, но в отведенный срок сделано это не было. Вместе с тем в конце марта Клименко заявлял, что до завершения боевых действий оружие изымать у населения не будут.