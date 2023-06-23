Фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже сложно продвигаться дальше по антироссийским санкциям

При этом, по мнению главы Еврокомиссии, рестрикции "будут продолжать оказывать сильное влияние" на Россию

МАДРИД, 23 июня. /ТАСС/. Государствам - членам Евросоюза уже сложно продвигаться дальше в вопросе введения санкций в отношении России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в опубликованном в пятницу интервью испанской газете El Mundo.

"Мы только что одобрили одиннадцатый пакет экономических санкций [против РФ]", - отметила она. По ее утверждению, рестрикции "будут продолжать оказывать сильное влияние" на Россию. "Дальше идти уже сложно", - призналась фон дер Ляйен.

"Китай играет заметную роль в мирных усилиях в качестве члена Совбеза ООН", - отметила она. По версии главы ЕК, "КНР также имеет интерес и способность [оказывать] влияние в России". "Что касается восстановления [Украины], все приглашены, - добавила фон дер Ляйен. - И если Китай решил бы пойти на этот шаг, это стало бы мощным сигналом".

"Мы все хотим мира, - заверила она. - В ЕС мы работаем по принципу: ничего об Украине без Украины". "При этом есть предложения, и мы работаем над ними, - поделилась глава ЕК. - Украина выдвинула формулу мира из 10 пунктов, и мы ее поддерживаем". Она считает, что "прекращение огня не является достаточной гарантией".