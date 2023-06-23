Макрон заявил, что готов разговаривать с Путиным, если президент РФ изъявит такое желание

При этом французский президент добавил, что у него нет причин звонить самому

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности говорить с российским коллегой Владимиром Путиным, если российский лидер изъявит такое желание.

"Конечно, я отвечу [если Путин позвонит], - сказал Макрон в пятницу в интервью телеканалу France 24. - У меня нет причин звонить самому. Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником".

По словам Макрона, "сегодня возобновление диалога возможно только при условии возвращения к международному праву, которое обеспечивает возможность жить в мире".