23 июня, 07:06,
обновлено 23 июня, 07:24
Военная операция на Украине

Макрон заявил, что готов разговаривать с Путиным, если президент РФ изъявит такое желание

При этом французский президент добавил, что у него нет причин звонить самому

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности говорить с российским коллегой Владимиром Путиным, если российский лидер изъявит такое желание.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Конечно, я отвечу [если Путин позвонит], - сказал Макрон в пятницу в интервью телеканалу France 24. - У меня нет причин звонить самому. Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником".

По словам Макрона, "сегодня возобновление диалога возможно только при условии возвращения к международному праву, которое обеспечивает возможность жить в мире". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльВоенная операция на Украине
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