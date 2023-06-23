Глава фракции Зеленского в Раде сообщил, что инициирует проверки всех военкомов на Украине

Поводом послужил скандал вокруг военного комиссара Одесской области Евгения Борисова, члены семьи которого якобы приобрели в Испании недвижимость и другое имущество на сумму около $4,5 млн после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале 2022 года

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Глава фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия попросит уполномоченные органы провести проверки в отношении военкомов всех украинских областей после скандала вокруг военного комиссара Одесской области Евгения Борисова.

Как сообщало издание "Украинская правда", члены семьи военкома приобрели в Испании недвижимость и другое имущество на сумму около $4,5 млн после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале 2022 года.

"Как член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициирую рассмотрение этого случая и подробное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования. Параллельно инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей", - написал Арахамия в Telegram-канале.

После появления в украинских СМИ весной этого года данных о том, что семья Борисова приобрела в Испании виллу, его отстранили от исполнения служебных полномочий, начав в отношении военкома расследование дела по подозрению в злоупотреблениях во время призыва военнообязанных. Однако позже представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк проинформировала, что Борисов продолжает исполнять свои обязанности "поскольку служебное расследование не нашло оснований для отстранения от должности". Она также добавила, что выезд Борисова в Испанию был законным и санкционированным, так как он выезжал на лечение.