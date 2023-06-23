23 июня, 07:21,
обновлено 23 июня, 08:28
Санкции в отношении России

Эстония заявила, что 11-й пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Здание МИД Эстонии
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По данным эстонского МИД, новые рестрикции коснулись не только российских организаций, но и компаний, которые якобы помогают РФ обходить санкции и закупать иранские беспилотники

ТАСС, 23 июня. 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу в пятницу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

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"В среду, 21 июня, Европейский союз принял новый пакет санкций, чтобы сделать ограничительные меры против России строже и сильнее, добавив в санкционный список 87 компаний, относящихся к оборонной промышленности, - говорится в заявлении на сайте ведомства. - Пакет вступил в силу сегодня".

МИД Эстонии поясняет, что новые рестрикции коснулись не только российских организаций. Так, под санкции попали зарубежные компании, которые якобы помогают РФ обходить санкции и закупать иранские беспилотники.

Пакет также включает в себя возможность расширить запрет на вывоз товаров в страны, через которые, по мнению ЕС, эти товары поступают в Россию. Эта мера касается в основном товаров двойного назначения или продукции оборонной промышленности. Запрет может быть реализован "после неудачных дипломатических усилий [на переговорах] со страной, позволяющей нарушать санкции".

Ведомство добавляет, что новый пакет предусматривает усиление санкций, касающихся экспорта автомобилей в РФ. Помимо этого, запрещена продажа России пневматического, газового и прочего подобного оружия.

По сведениям эстонского внешнеполитического ведомства, ЕС также запретил вход в свои порты судам, нарушившим нефтяное эмбарго или потолок цен, а также судам, отключившим автоматическую идентификационную систему во время следования по маршруту. 

Теги:
ЭстонияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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