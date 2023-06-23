Сенат Узбекистана одобрил договор о демаркации границы с Казахстаном

В верхней палате узбекского парламента считают, что начался новый период сотрудничества между двумя странами

ТАШКЕНТ, 23 июня. /ТАСС/. Сенат Узбекистана на сорок втором пленарном заседании ратификации одобрил договор о демаркации границы с Казахстаном. Об этом сообщили на сайте Сената.

"Договором полностью завершена работа по определению узбекско-казахстанской Государственной границы и тем самым созданы важнейшие предпосылки для обеспечения ее безопасности и неприкосновенности <...> Закон ["О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан о демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы"] одобрен сенаторами", - говорится в сообщении.

По информации на сайте Сената, документ был подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 21 декабря 2022 года. Согласно договору, протяженность демаркированной линии государственной границы между Узбекистаном и Казахстаном свыше 2 356 км.

Также в сообщении отмечается, что в последние годы начался новый период сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.