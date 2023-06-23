Макрон заявил, что процесс энергетического перехода должен вестись с участием России

Французский президент отметил, что "РФ является одним из крупнейших производителей энергоносителей"

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Россия должна быть участником международного процесса энергетического перехода. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 24.

Говоря о проходящем в Париже саммите по новому глобальному финансовому пакту, он отметил, что "РФ является одним из крупнейших производителей энергоносителей, как и Нигерия, Индия и Саудовская Аравия", принявшие участие в парижской дискуссии. "Мы должны сопровождать все эти страны в энергетическом переходе. Россия должна была бы в этом участвовать", - отметил он.

"Этот саммит свидетельствует об изоляции России", - считает Макрон.

Французский лидер отказался назвать Россию "врагом" в ответ на вопрос ведущего. "Я не использую такие категоричные термины, поскольку цель дипломатии заключается не в этом. Но очевидно, что Россия по своей воле решила не соблюдать международное право, вновь стать фактически единственной колониальной державой в XXI веке, развернув имперскую войну против своего соседа - Украины. Это держава, которая, используя частные военизированные формирования, встала на путь дестабилизации Африки, - утверждал он. - Но я думаю, что по собственному выбору Россия играет роль, которая не идет на пользу мировому сообществу".

Саммит по новому глобальному финансовому пакту проходит в Париже 22-23 июня. По замыслу Макрона, являющегося его инициатором, задача встречи заключается в том, чтобы согласовать взгляды на реформу мировой финансовой системы и выработать предложения, которые затем будут обсуждаться на других форумах. В мероприятии принимают участие лидеры 50 государств.