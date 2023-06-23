Рестрикции коснулись 87 компаний, якобы поддерживающих РФ

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, следует из документа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Европейского совета.

Рестрикции коснулись:

87 компаний, якобы поддерживающих российский ВПК. На них наложены более строгие экспортные ограничения, касающиеся товаров и технологий двойного назначения.

Более чем 100 россиян, среди которых военные, журналисты, бизнесмены.

"Царьграда", RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, "Катехона". Утверждается, что эти СМИ находятся под прямым или косвенным контролем российских властей и якобы "используются для постоянных и согласованных пропагандистских действий, направленных на гражданское общество ЕС и соседних стран".

Компаний из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, Сирии, якобы поддерживающих РФ.

Евросоюз запретил:

Въезд прицепов и полуприцепов из России.

Поставки по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу.

Экспорт в РФ электрокомпонентов, полупроводников, оптических компонентов, навигационных приборов и некоторых металлов.

Поставку в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литры, а также электромобилей и гибридов.

Заходы в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов. Кроме того, ЕС закроет свои порты для судов, которые "проводят манипуляции либо отключают навигационные системы слежения" во время транспортировки нефти из РФ, подпадающей под ограничения. В документе также отмечается, что под запрет попадут суда, которые не смогут уведомить соответствующие органы стран сообщества о морской перегрузке нефти в исключительной экономической зоне соответствующего государства ЕС либо в пределах 12 морских миль от его побережья за 48 часов до такой операции.

Евросовет также включил в пакет механизм "борьбы с их обходом", который позволит вводить ограничения против третьих стран. Механизм будет применяться в крайнем случае и в последнюю очередь, когда коммуникация ЕС с подобными третьими странами или другие отдельные меры, устанавливаемые сообществом в их отношении, будут признаны недостаточными для предотвращения обхода санкций. Кроме того, ЕС продлил действие запрета на транзит через Россию в третьи страны товаров из некоторых "чувствительных категорий, например продвинутых и авиационных технологий", что также, по утверждению представителей Европейского совета, должно "снизить риск обхода санкций" со стороны России.

Кроме того, ЕС вводит исключения из запретов на экспорт для обеспечения техобслуживания трубопровода КТК, расширен список запрещенных к транзиту через территорию России высокотехнологичных и военных товаров.

Швейцария также присоединилась к странам ЕС по ограничениям на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.