В КНР начинают спецоперацию по борьбе с незаконными общественными организациями

Xinhua не уточнило, о каких именно структурах идет речь

ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Министерство гражданской администрации КНР объявило о начале специальной операции по борьбе с незаконными общественными организациями в стране. Об этом в пятницу сообщило агентство Xinhua со ссылкой на ведомство.

Ведомство отметило необходимость жестко пресекать деятельность нелегальных организаций и предотвращать их возрождение и распространение. Агентство не уточняет, о каких именно структурах идет речь.

Власти призвали к систематическому и комплексному подходу к проблеме, подчеркнув важность сбора и оценки информации о нелегальных организациях, межведомственного сотрудничества, ужесточения политики, подотчетности и улучшения рабочих механизмов.

По информации министерства, спецоперация продлится с июня до середины декабря.