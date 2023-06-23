СМИ: в Сенате США предложили поставлять оружие Тайваню вне очереди

По словам автора законопроекта, у Вашингтона "есть даты поставок на $19 млрд"

ГОНКОНГ, 23 июня. /ТАСС/. Американский сенатор Дэн Салливан (республиканец, от штата Аляска) предложил законопроект о предоставлении Тайваню приоритета над другими странами в поставках американских вооружений. Об этом в пятницу сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

"У нас есть даты поставок оружия на $19 млрд, которое Тайвань купил, не получил в подарок, а именно купил, и они растягиваются до конца десятилетия", - заявил агентству автор законопроекта.

В то же время в документе указывается, что поставки оружия Тайваню не могут задерживать отгрузку вооружений Украине и Израилю.

Как отмечает агентство, в настоящее время портфель невыполненных поставок американских вооружений Тайваню достигает около $19 млрд. Он включает в себя истребители F-16 и противокорабельные ракеты Harpoon.

В мае США доставили на Тайвань партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, которые Тайбэй заказал еще в 2019 году.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.