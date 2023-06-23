Посол Ирана в РФ заявил, что Тегеран выступает за отмену визового режима с Россией

Казем Джалали отметил, что с 1 января 2023 года Тегеран и Москва договорились об отмене групповых туристических виз

СЕЛО МАЙМА /Республика Алтай/, 23 июня. /ТАСС/. Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран выступает за отмену визового режима с Москвой.

"Мы выступаем за отмену виз в целом, чтобы визы для наших граждан не нужны были для поездок в два государства", - сказал он в пятницу ТАСС в кулуарах на Втором международном алтайском форуме.

Посол отметил, что с 1 января 2023 года Тегеран и Москва договорились об отмене групповых туристических виз, "но затянулся, конечно же, процесс реализации этого вопроса, потому что обе страны должны были представить список соответствующих туристических компаний". "За последнее время эти компании были представлены, и мы надеемся, что мы будем свидетелями отмены визы для групповых туристических поездок наших граждан", - сказал он.

Ранее замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" сказал журналистам, что безвизовые поездки в Россию групп из Ирана могут быть запущены этим летом.