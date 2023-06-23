Тбилиси, Астана и Баку согласовали дорожную карту по Транскаспийскому коридору

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что страны работают над тем, чтобы снять все препятствия и сделать Средний коридор еще более привлекательным

ТБИЛИСИ, 23 июня. /ТАСС/. Грузия, Казахстан и Азербайджан согласовали пятилетнюю дорожную карту по развитию Транскаспийского (Среднего) транспортного коридора. Об этом сообщил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной со своим казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым пресс-конференции в Тбилиси.

"У нас есть конкретная дорожная карта [по развитию Среднего коридора], о которой мы уже договорились с Казахстаном. Это примерно пятилетний план. До 2027 года мы точно знаем, что должны сделать Грузия, Азербайджан и Казахстан", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства добавил, что три страны работают над тем, чтобы снять все препятствия и сделать Средний коридор еще более привлекательным.

"В этом проекте участвуем мы вместе с Азербайджаном. Грузия, Азербайджан и Казахстан сотрудничают для того, чтобы снять все препятствия и сделать еще более привлекательным Средний коридор, в том числе для стран Центральной Азии, Китая, стран Азии в общем, чтобы еще больше грузов шли через Средний коридор", - заключил он.

Премьер Казахстана находится в Тбилиси с официальным визитом. Смаилов уже провел переговоры со своим грузинским коллегой как наедине, так и в расширенном формате.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, - международный транспортный коридор, соединяющий Китай и европейские страны через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию.