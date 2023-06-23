На Украине намерены провести учения "на случай возможного подрыва" Запорожской АЭС

МВД страны развернуло работу штабов, в которых будут присутствовать энергетики, работники Госслужбы по ЧС, полиция и медики

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Учения "на случай возможной утечки радиации на Запорожской атомной станции (ЗАЭС)" проведут на Украине, развернуты штабы на случай возможного ЧП. Об этом сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко.

"В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, откалибровано и готово к работе", - приводит слова министра агентство РБК-Украина.

Клименко добавил, что МВД развернуло работу штабов, в которых будут присутствовать энергетики, работники Госслужбы по ЧС, полиция и медики. Он пояснил, что аналогичные мероприятия у атомных станций проводятся регулярно, но "не всегда афишируются". Однако, по словам министра, в этот раз население будут информировать обо всех принимаемых мерах. Клименко отметил, что это коснется 50-километровой зоны от ЗАЭС.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от Службы безопасности и разведки информацию о якобы готовящемся Россией теракте на ЗАЭС и оповестил об этом США, Бразилию, Индию, Китай, страны Европы, Ближнего Востока и Африки. При этом никаких доказательств этого утверждения он не привел. После этого украинские СМИ сообщили об ажиотаже в киевских аптеках, где люди начали скупать таблетки йодида калия, который применяют для профилактики поражения щитовидной железы при потенциальном попадании в организм радиоактивных изотопов йода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения Зеленского очередной ложью. В свою очередь советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отметил, что украинские спецслужбы могут устроить любую провокацию на Запорожской АЭС, сценарий которой подготовят на Западе. Он обратил внимание, что, в частности, эксперты миссии Международном агентстве по атомной энергии, побывавшие на станции, опровергли утверждения Киева, что РФ якобы заминировала пруд-охладитель ЗАЭС.