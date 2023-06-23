Адвокаты молдавской партии "Шор" начали расследование финансирования правящей политсилы

Соответствующие материалы планируют представить министру юстиции в течение трех месяцев

КИШИНЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Адвокаты оппозиционной молдавской партии "Шор", которую по запросу правительства объявил вне закона Конституционный суд (КС), намерены доказать незаконное финансирование правящей Партии действия и солидарности. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала OrizontTV адвокат Аурелиу Коленко, который защищал партию "Шор" в КС.

"Адвокаты из Молдавии совместно с коллегами из Великобритании и США начали расследование и в течение трех месяцев представят министру юстиции материалы относительно финансирования и нарушений со стороны правящей партии. Они собираются действовать точно так же, как это было сделано с политической партией "Шор", - сказал Коленко. По его словам, расследования журналистов уже показали, что 147 человек из списка тех, кто пожертвовал средства на избирательную компанию ПДС, не имели источников дохода, о чем уже проинформированы Центральная избирательная комиссия и Антикоррупционная прокуратура.

В ноябре 2022 года правительство Молдавии попросило КС проверить законность оппозиционной партии "Шор", которая выступает организатором антиправительственных протестов в Кишиневе. Один из авторов запроса Сергей Литвиненко, который занимал тогда пост министра юстиции, выдвинул против партии обвинения в незаконном финансировании и планах "саботирования проевропейского курса страны", основанные на публикациях в СМИ. Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений.

Лидер партии "Шор" заявил, что после консультации с юристами в ближайшие два дня будут представлены конкретные решения, которые позволят членам партии продолжать свою политическую и социальную деятельность. Он также заявил, что сторонники партии продолжат массовые акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду, правительства и парламента.

В Молдавии прошлым летом начались массовые протесты с требованием отставки Санду и проведения досрочных выборов в парламент. Их участники возложили на власть ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, бензин и дизельное топливо, а также был поставлен рекорд по уровню инфляции, которая впервые после 1990-х годов достигла 30% в годовом выражении.